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Мединский призвал игнорировать планы по созданию "Брата-3"

Министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал планы по созданию фильма "Брат-3".

Напомним, ранее продюсер Стас Барецкий описал сюжет фильма, который станет продолжением легендарной дилогии Алексея Балабанова. Основная идея авторов проекта в том, чтобы переложить криминальные разборки 90-х на наши дни, а правдоподобность должны обеспечить диалоги от сценариста Comedy Club. Остроты сюжету добавят мат, жесткий секс и сцены жестокости. Роли в кинокартине Барецкого с бюджетом в 1 млн долларов будут исполнять блогеры, так как почти все актеры отказались сниматься.

Стас Барецкий, Кирилл "Руки-Базуки" Терешин(2019)|Фото: НСН

Также в интернете появились петиции, обращенные к Минкульту России и лично Владимиру Мединскому. Сам министр призвал россиян игнорировать обсуждение планов по созданию картины: глава ведомства заявил, что журналисты "должны ничего не писать" на данную тему. Министр считает, что авторы проекта только того и добиваются, отмечает ПолитЭксперт.

Накануне.RU предлагает читателям поучаствовать в опросе: "Стоит снимать "Брат-3"?". На данный момент абсолютное большинство проголосовавших выступает категорически против, так как режиссера и главного актера первых фильмов уже давно нет в живых.

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Мединский призвал игнорировать планы по созданию "Брата-3"

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Теги: Мединский, Брат-3, фильм



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