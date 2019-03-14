Глава Мегиона получил прокурорское представление из-за отсутствия в лютые морозы тепла в посёлке Высокий

Окончена проверка отсутствия тепла в посёлке Высокий, санкции коснулись, в частности, главы Мегиона Олега Дейнеки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, без тепла Высокий провёл трое суток, 24 – 26 декабря 2018 г. Тогда на улицах было минус 39. Причиной "разморозки" домов стала авария на сетях муниципального предприятия "Тепловодоканал".

Прокурор города внёс представления главе Мегиона и директору "Тепловодоканала" представления об устранении нарушений. Предприятие и его руководитель попали под "административку", материалы ушли в Мегионский отдел инспектирования окружной Службы жилищного и строительного надзора. Виновные привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.