Шпионский скандал: посла РФ вызвали в МИД Швеции

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну.

Как сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на осведомленный источник, данный сотрудник якобы является якобы сотрудником разведслужбы.

26 февраля в Швеции был задержан гражданин России по подозрению в шпионаже, передает Regnum. По данным шведских СМИ, задержанный встречался с представителем российской разведки, который работал при российской дипмиссии.

Напомним, в конце февраля внешнеполитическое ведомство Швеции вызвало российского посла в стране после произошедшего инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой.

Ранее шведское Минобороны заявило, что российский истребитель Су-27 якобы опасно сблизился над Балтийским морем с самолетом радиотехнической разведки Швеции на расстояние менее 20 м.

В Швеции назвали действия Су-27 "выходящими за рамки нормы". В министерстве обороны России эти обвинения отвергли.