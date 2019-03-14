14 Марта 2019
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Политика За рубежом

Шпионский скандал: посла РФ вызвали в МИД Швеции

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну.

Как сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на осведомленный источник, данный сотрудник якобы является якобы сотрудником разведслужбы.

26 февраля в Швеции был задержан гражданин России по подозрению в шпионаже, передает Regnum. По данным шведских СМИ, задержанный встречался с представителем российской разведки, который работал при российской дипмиссии.

Напомним, в конце февраля внешнеполитическое ведомство Швеции вызвало российского посла в стране после произошедшего инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой.

Ранее шведское Минобороны заявило, что российский истребитель Су-27 якобы опасно сблизился над Балтийским морем с самолетом радиотехнической разведки Швеции на расстояние менее 20 м.

В Швеции назвали действия Су-27 "выходящими за рамки нормы". В министерстве обороны России эти обвинения отвергли.

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Шпионский скандал: посла РФ вызвали в МИД Швеции

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Теги: швеция, шпион, посол рф



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