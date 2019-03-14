В Челябинске из-за снегопада аэропорт не принимает самолеты, вылеты задерживаются

Челябинский аэропорт "Баландино" из-за снегопада не принимает самолеты, вылеты задерживаются.

По данным онлайн-табло, задерживаются вылеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Первые рейсы по расчетному времени должны вылететь в 13.20.

Также пока невозможна и посадка. Несколько самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга приземлились в Екатеринбурге и Тюмени. По данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", задерживается шесть рейсов в Челябинск.