14 Марта 2019
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Армия и ВПК За рубежом

США проведут испытания двух ранее запрещенных ДРСМД ракет

Пентагон планирует провести летные испытания двух ракет, которые были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Минобороны США.

Испытания намечены на август, передает Regnum.

По данным источников, баллистическая ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме, что будет представлять потенциальную угрозу для Китая и России.

Напомним, американская сторона объявила 2 февраля о выходе из договора. При этом Москве было поставлено условие - уничтожить ракеты 9М729.

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что американские власти вряд ли пойдут на компромисс в ситуации вокруг ДРСМД. Он напомнил о тезисах многих американских адмиралов о том, что такого рода ракеты нужны для сдерживания Китая.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного СССР и США.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию обвинил Вашингтон в надуманных предлогах для выхода из ДРСМД, а также предупредил о зеркальных мерах, которые российская сторона вынуждена будет принять в случае размещения ракет США в Европе.

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США проведут испытания двух ранее запрещенных ДРСМД ракет

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Теги: США, ракеты, ДРСМД



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