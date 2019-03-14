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Спорт За рубежом

Месси разобрался с "Лионом" в Лиге чемпионов

Испанская "Барселона" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. В среду каталонская команда на своем поле разгромила французский "Лион", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев дубль оформил капитан Лионель Месси, он же выступил ассистентом для Жерара Пике и Усмана Дембеле, отличившихся по разу. Еще один гол у "Барсы" забил Филипе Коутиньо. "Лион" сумел ответить лишь точным ударом Луки Тусара.

В другом матче среды английский "Ливерпуль" в гостях был сильнее немецкой "Баварии" - 3:1.

Таким образом, в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграют следующие команды: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхем", "Ливерпуль" (все - Англия), "Ювентус" (Италия), "Аякс" (Голландия), "Барселона" (Испания) и "Порту" (Португалия). Жеребьевка этой стадии турнира состоится в пятницу.

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Месси разобрался с "Лионом" в Лиге чемпионов

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Теги: Месси, Барселона, Лион, Лига чемпионов



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