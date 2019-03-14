14 Марта 2019
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Экономика В России

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов санкционного "Еврофинанс Моснарбанка"

Платежные системы MasterCard и Visa отключили карты клиентов "Еврофинанс Моснарбанка", который 11 марта попал под санкции США из-за связи с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, передает корреспондент Накануне.RU.

После попадания в список OFAC банк не проводит платежи в долларах США. После блокировки карт банк сообщил, что в ближайшее время карты международных платежных систем будут заменены на карты "МИР".

Банк на 50% принадлежит Министерству экономики, финансов и госбанков Венесуэлы, пакеты в чуть более 25% контролируют Газпромбанк и ВТБ.

Как сообщало Накануне.RU, PDVSA попала под санкции США, компания участвует в совместных проектах с "Роснефтью".

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Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов санкционного "Еврофинанс Моснарбанка"

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Теги: Visa, MasterCard, Еврофинанс Моснарбанк



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