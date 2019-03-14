Названы богатейшие российские холостяки по версии Forbes

Журнал Forbes составил список самых богатых российских холостяков.

Рейтинг возглавил совладелец инвестиционного холдинга LetterOne и консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман, состояние которого оценивается в $15 млрд. Ранее он был назван самым богатым жителем Лондона.

Также в тройку попали Роман Абрамович с состоянием в $12,4 мллрд и Михаил Прохоров с $9,8 млрд.

Далее идут бывший владелец "Уралкалия" и нынешний собственник футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев, чье состояние оценивается в $6,8 млрд; партнер Фридмана по "Альфа-Групп" Петр Авен (5,2 млрд); основатель банковской группы МДМ Сергей Попов с 4,5 млрд; совладелец энергетического холдинга En+ Олег Дерипаска с 3,6 млрд, владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик с 2,8 млрд, создатель и акционер мессенджера Telegram и бывший собственник соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров с $2,7 млрд и Аркадий Ротенберг с 2,6 млрд.