Посол РФ в США: Вашингтон вряд ли пойдет на компромиссы по ДРСМД

Американские власти вряд ли пойдут на компромисс в ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. "Все решения по договору [о ракетах средней и меньшей дальности] были приняты еще до объявления о выходе из него. Звучали тезисы многих американских адмиралов, что такого рода ракеты нужны для сдерживания Китая. Затем была выдумана сказка о том, что у нас есть какая-то ракета, которая якобы выходит за пределы ДРСМД. Мне кажется, что американцы не пойдут на какие-то компромиссы в этом вопросе", - заявил дипломат.

Полос отметил, что взаимодействие со стороны США на "языке ультиматумов" вызывает разочарование, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, но с определенными условиями, заявил представитель Госдепартамента. По его словам, Вашингтон по-прежнему привержен эффективному контролю над вооружениями, который является "обязательным к исполнению и включает партнеров, ответственно выполняющих свои обязательства".

При этом в Госдепе "разочарованы тем, что Россия не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению договоренностей" и тем самым сохранить Договор о РСМД.

Напомним, американская сторона объявила 2 февраля о выходе из договора. При этом Москве было поставлено условие - уничтожить ракеты 9М729.

4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного СССР и США.