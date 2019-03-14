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Экономика В России

Ставки по ипотеке выросли до 10,7%

Средняя ставка ипотечной ставки в России, по которой одобряли выдачу новых кредитов в феврале 2019 года, составила 10,5-10,7%.

Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ. Под такой процент преимущественно выдавались кредиты, одобренные еще в ноябре и декабре прошлого года.

По итогам января средняя ставка выдачи составила 9,87%, что соответствует уровню января 2018 года.

Всего в феврале выдано около 100-105 тыс. ипотечных кредитов на сумму 215-220 млрд руб. В феврале год назад было выдано столько же кредитов, сообщает "Российская газета".

Напомним, Центробанк России рассчитывает на стабилизацию ипотечных ставок и отслеживает ситуацию. Как сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в прошлом году выдачи по ипотеке выросли практически на 50%, было выдано 3 трлн ипотечных кредитов, и ставки были достаточно низкими.

"Но, конечно, в последний месяц они чуть-чуть пошли вверх. Мы сейчас ситуацию мониторим и рассчитываем, что они стабилизируются как минимум", - отметила глава регулятора, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться уже в 2019 году. Однако предсказать, будет это 8 или 9%, он не может: учитывая инфляцию, в этом году уровень в 8% вряд ли достижим.

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Ставки по ипотеке выросли до 10,7%

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Теги: ипотека, кредит, жилье



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