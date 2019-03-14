14 Марта 2019
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Экономика В России

В ФАС сообщили о подорожании авиабилетов на 5 процентов

Стоимость авиабилетов в России с начала года в среднем увеличилась не более чем на 5%.

Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба, которая провела проверки публикаций СМИ о подорожании билетов. "Основная причина [роста цен] - увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям", - отметили в антимонопольной службе.

В ФАС добавили, что в сообщениях прессы говорилось о росте стоимости "среднего чека", а не самих цен на авиабилеты.

"На показатель "среднего чека" влияют также: количество пассажиров в заказе, дальность перелета, наличие обратного билета, дополнительные услуги (бронирование отелей, аренда авто, трансферы). Таким образом, рост показателя "средний чек" говорит, скорее, о росте спроса на туристические услуги, чем о росте цен на авиабилеты", - подчеркнули в ведомстве, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, сервисы продажи билетов констатируют увеличение среднего чека на перелетызимой 2018–2019 годов.

Так, по информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. руб., на международных линиях рост цены составил 23%, с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. руб. По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7%, до 7,4 тыс. руб., за рубеж — на 5%, до 47 тыс. руб. В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисовотмечает, что и в 2018 году наблюдался средний рост тарифов на 5–7% при инфляции в 4,5%. При этом расходы перевозчиков росли в два раза быстрее, но авиакомпании не могут поднять цены так, чтобы компенсировать этот рост, из-за высокой эластичности спроса по цене, пишет "Коммерсант".

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В ФАС сообщили о подорожании авиабилетов на 5 процентов

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Теги: ФАС, авиабилеты, авиакомпании



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