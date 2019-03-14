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Ярмольник считает современный КВН несмешным

Леонид Ярмольник считает выступления современных команд КВН несмешными.

По словам актера, качество программы сильно упало. "Последние несколько лет это смотреть нельзя", — заявил артист, по словам которого, сейчас одна достойная шутка за игру — это уже победа. Говоря о выступлениях команд КВН прошлых лет, актер назвал их пульсом времени, а сама программа исполняла функцию трамплина для творческой молодежи. При этом цензуры, по словам Ярмольника, для команд никогда не было, сообщают "Известия".

Напомним, в 2017 году Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom объявил российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации". "КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", — говорится в докладе.

Авторы исследования утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля "есть доступ к специфической, стратегической аудитории, готовой служить режиму", пишет РИА Новости.

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Ярмольник считает современный КВН несмешным

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Теги: КВН, Леонид Ярмольник



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