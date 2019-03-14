В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел серьезный сбой
Пользователи интернета несколько часов испытывают сложности с доступом к социальным сетям Facebook и Instagram.
Проблемы с Instagram начались около 18:00 мск. Чаще всего не представляется возможным войти в аккаунт, некоторые испытывают проблемы с просмотром новостной ленты. Также о проблемах сообщают пользователи Facebook, у которых отмечаются такие же проблемы.
Жалобы поступают как из США, так и европейских стран, а также России.
Кроме того, поступают сообщения о проблемах с работой WhatsApp. Facebook сообщает, что работает над устранением проблем, сообщает ТАСС.
Напомним, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Facebook Марка Цукерберга.