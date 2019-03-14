Генпрокуратура поручила проверить информацию о двойной плате за вывоз отходов

Прокуроры в регионах должны заняться проверкой законности взимания платы с россиян за вывоз твердых коммунальных отходов.

Поручение об этом дал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, говорится на сайте прокуратуры.

Это связано с появившейся в Сети "информацией о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз" ТКО. Проверка будет организована "с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ".

В сообщении говорится, что речь идет о фактах якобы двойного взимания платы - как управляющими организациями, так и региональными операторами ТКО.

В Генпрокуратуре отметили, что в случае выявления нарушений, россиянам сделают перерасчет.

Как сообщалось ранее, комитет Госдумы по ЖКХ запросит у российского правительства и ФАС информацию о размерах и причинах завышения тарифов за коммунальные услуги в регионах. Глава профильного комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская сообщила, что комитет готов направить такой запрос. "Но надо бы его [запрос], честно говоря, расширить, потому, что наш платеж - это не только тариф, но и норматив, когда нет счетчиков", - сказала Хованская.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне по большинству жилищно-коммунальных услуг переплачивают более 100% их себестоимости. "Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья", – сказал Артемьев.