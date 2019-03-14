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Политика В России

В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес "Роснефти"

Угрозы американских властей в адрес "Роснефти" за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны, так как компания с 2014 года находится под санкциями.

Как сообщили в МИД России, не смотря на ограничительные меры, компания "продолжает успешно работать", при этом "серьезно потеряли ее прежние американские партнеры, которых Вашингтон принудил свернуть сотрудничество".

"Налицо очередной удар США по собственной валюте, доверию к ней в мире и ее статусу инструмента международных расчетов. Вашингтон сам все больше убеждает мировое сообщество в ненадежности доллара, толкает к отказу от его использования", – подчеркнули в МИД, сообщает "Взгляд".

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Майк Помпео обвинил “Роснефть” и ее руководство в покупке сырой нефти у Венесуэлы в обход американских санкций. "Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин продолжает протягивать спасательный круг режиму (законным властям Венесуэлы - ред.)", - заявил Помпео.

Помимо этого, он обвинил российские компании в "скупке золотого запаса" Венесуэлы.

Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Вашингтон не исключает введения вторичных санкций против государств, сотрудничающих с правительством действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи латиноамериканской страны и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента страны вместо Мадуро, недавно возглавившего республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США.

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В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес "Роснефти"

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Теги: США, МИД РФ, Роснефть



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Ранее 12.03.2019 07:32 Мск Штаты обвинили "Роснефть" в покупке нефти у Венесуэлы

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