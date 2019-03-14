Британские парламентарии проголосовали против Brexit без сделки

Парламент Великобритании высказался против выхода Соединенного Королевства из ЕС без итогового соглашения.

"За" заявление проголосовал 321 депутат, против – 278. Так как депутаты проголосовали против Brexit без соглашения, то 14 марта им предстоит проголосовать по вопросу о переносе даты Brexit на более поздний срок, сообщает РИА "Новости".

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Однако выход Великобритании из ЕС (Brexit) может быть отложен до 2021 года. Высокопоставленные чиновники Европейского союза рассматривают такой план, сообщает The Guardian.

Дополнительное время позволит Великобритании и ЕС разработать правила для будущих отношений. Однако отсрочка Brexit станет возможной только в случае, если об этом попросит Лондон.