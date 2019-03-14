Трамп сообщил о запрете полетов Boeing 737 MAX

Американские власти приостанавливают полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Как сообщил президент США Дональд Трамп, эксплуатация самолетов, находящихся в воздухе на данный момент, будет приостановлена после их приземления. Полеты будут возобновлены после особого распоряжения.

Ранее федеральное управление гражданской авиации США не нашло оснований для запрета полетов Boeing 737 MAX, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Агентство по авиационной безопасности Европейского союза решило отказаться от использования авиалайнеров Boeing, аналогичных разбившемуся в Эфиопии. Запрет также распространяется на коммерческие рейсы третьих стран, которые вылетают из аэропортов Европы, прилетают туда или следуют транзитом через страны ЕС.

Ранее от эксплуатации Boeing 737 Max 8 отказались как минимум 27 авиакомпаний по всему миру. Среди них авиалинии Китая, Норвегии, Турции, Омана, Индонезии и других стран.

Напомним, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс в кенийский Найроби и потерпел крушение.