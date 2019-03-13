13 Марта 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Замгенпрокурора РФ заслушал жалобы уральцев по вопросам обращения с ТКО

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Гулянин сегодня, 13 марта, провёл в Нижнем Тагиле межведомственное совещание по вопросам обеспечения законности в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, было доложено, что в рамках реализации программных мероприятий по переходу на новую систему обращения с ТКО в регионе всеми задействованными структурами предпринимаются согласованные усилия, направленные на исполнение требований законодательства и обеспечение соблюдения прав граждан.

При этом также была отмечена необходимость принятия дополнительных мер со стороны уполномоченных служб при осуществлении данной деятельности, в частности, из-за выявленных неединичных фактов начисления платы за обращение с ТКО без учёта фактических сведений о количестве лиц, проживающих в жилых помещениях. Подчёркивается, что это приводит к необоснованному увеличению стоимости таких услуг.

Кроме того, выяснилось, что не во всех муниципалитетах надлежащим образом проводятся мероприятия по определению, созданию и содержанию контейнерных площадок, а также ведению их реестра. В частности, имеют место случаи начисления платы за услуги по сбору и вывозу ТКО без фактического их оказания, а также иные факты несоблюдения нормативных требований при организации сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов.

В целях предотвращения подобных нарушений Гулягин в ходе совещания объявил официальные предостережения министру энергетики и ЖКХ Свердловской области, главам Новоуральского, Серовского городских округов и городского округа Краснотурьинск, а также директорам трёх компаний — операторов: ЕМУП "Специализированная автобаза", Северо-Уральского филиала ООО Компания "Рифей" и ООО "ТБО Экосервис".

Замгенпрокурора также провёл приём граждан, обратившихся с заявлениями по поводу различных нарушений, связанных с деятельностью по обращению с ТКО.

В частности, один из жителей Нижнего Тагила пожаловался на выставление "двойных" квитанций за вывоз мусора в многоквартирном доме — как управляющей организацией, так и региональным оператором.

Ещё один тагильчанин сообщил о проблеме несоблюдения установленного порядка вывоза отходов с территории частного сектора.

Кроме того, имели место жалобы на имеющие место случаи незаключения с потребителями договоров на вывоз мусора, а также ненадлежащего оказания данной услуги, а также на размеры предельных тарифов на услуги региональных операторов, утверждённых Региональной энергетической комиссией.

В ходе приема Гулягиным даны конкретные поручения о принятии мер по устранению нарушений закона, за выполнением которых установлен контроль.

Юрий Гулягин, замгенпрокурора, Нижний Тагил, ТКО, совещание(2019)|Фото: genprok-urfo.ru

Ранее сегодня на форуме "ЖКХ-ПромЭкспо — 2019" в Екатеринбурге было доложено, что Свердловская область стала одним из 59-ти субъектов РФ, полностью выполнивших требования федерального законодательства и своевременно приступивших к новой системе обращения с ТКО, и вошла в число российских лидеров по внедрению новой системы обращения с отходами.

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Замгенпрокурора РФ заслушал жалобы уральцев по вопросам обращения с ТКО

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Теги: Нижний Тагил, Генпрокуратура РФ, Юрий Гулягин, ТКО, коммунальные отходы



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