Отказалась сниматься и не вернула аванс: продюсер "Брата-3" пожаловался на Волочкову

13 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Отказалась сниматься и не вернула аванс: продюсер "Брата-3" пожаловался на Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова в последний момент передумала сниматься в фильме Стаса Барецкого "Брат-3" и не вернула аванс в 200 тыс. руб. Об этом продюсер рассказал на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Волочкова со мной подписывала контракт, я перечислил предоплату, а теперь наши звезды кричат в СМИ, что не участвуют в этом фильме. Я не знаю претензии наших звезд, но когда я с ними разговаривал, они давали добро. Волочкова сначала согласилась, потом отказалась", - рассказал Стас Барецкий на пресс-конференции в НСН.

Балерина озвучила единственное условие – быть красивой в фильме, добавил продюсер. Он против этого не возражал.

В результате танцовщица отказалась сниматься и не вернула первоначальный взнос в 200 тыс. руб., пожаловался Барецкий. Общая стоимость контракта была 1 млн руб.

Еще одной "звездой", отказавшийся сниматься в "Брате-3", стал герой предыдущих двух фильмов Виктор Сухоруков. Ему не понравилась предложенная роль.

"Сухоруков обиделся на то, что я предложил ему роль полицейского по фамилии Сухофруктов. Он почитал сценарий, остался доволен, но СМИ начал заявлять, что его типа обидели. Ну а кого ему играть? Человек в пенсионном возрасте, кого я должен был ему предложить? Братки – это как раз сейчас люди в погонах и при должности, а продолжать играть роль брата с вашим престарелым лицом… Старик есть старик, что сказать", - прокомментировал шоумен.

Если Сухоруков не согласится на роль полицейского, его сыграет сам продюсер, сообщил Стас Барецкий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Отказалась сниматься и не вернула аванс: продюсер "Брата-3" пожаловался на Волочкову

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: брат-3, стас барецкий, алексей балабанов, порносайт, анастасия волочкова, виктор сухоруков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.03.2019 18:27 Мск Монах-людоед Дацик, киллер Джигурда, блогеры-трансгендеры и "Руки-базуки" в главной роли: продюсер описал сюжет "Брата-3"
Ранее 13.03.2019 17:24 Мск Главный герой "Брата-3" отказался от роли
Ранее 13.03.2019 16:53 Мск Мат, жесткий секс и отрубание голов монахам: "Брат-3" выйдет на порносайтах
Ранее 13.03.2019 16:32 Мск Продюсер "Брата-3" рассказал, почему замахнулся на продолжение дилогии Балабанова
Ранее 11.03.2019 13:27 Мск "Брат-3": Джигурда вместо Бодрова, Бузова за Салтыкову?
Ранее 11.03.2019 09:45 Мск Сухоруков назвал "бредом и глупостью" идею съемок фильма "Брат-3"
Ранее 08.03.2019 08:58 Мск "Режиссера и главного героя нет в живых!" Салтыкова назвала ужасной идею съемок "Брата-3"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 367

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети