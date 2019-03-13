Отказалась сниматься и не вернула аванс: продюсер "Брата-3" пожаловался на Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова в последний момент передумала сниматься в фильме Стаса Барецкого "Брат-3" и не вернула аванс в 200 тыс. руб. Об этом продюсер рассказал на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Волочкова со мной подписывала контракт, я перечислил предоплату, а теперь наши звезды кричат в СМИ, что не участвуют в этом фильме. Я не знаю претензии наших звезд, но когда я с ними разговаривал, они давали добро. Волочкова сначала согласилась, потом отказалась", - рассказал Стас Барецкий на пресс-конференции в НСН.

Балерина озвучила единственное условие – быть красивой в фильме, добавил продюсер. Он против этого не возражал.

В результате танцовщица отказалась сниматься и не вернула первоначальный взнос в 200 тыс. руб., пожаловался Барецкий. Общая стоимость контракта была 1 млн руб.

Еще одной "звездой", отказавшийся сниматься в "Брате-3", стал герой предыдущих двух фильмов Виктор Сухоруков. Ему не понравилась предложенная роль.

"Сухоруков обиделся на то, что я предложил ему роль полицейского по фамилии Сухофруктов. Он почитал сценарий, остался доволен, но СМИ начал заявлять, что его типа обидели. Ну а кого ему играть? Человек в пенсионном возрасте, кого я должен был ему предложить? Братки – это как раз сейчас люди в погонах и при должности, а продолжать играть роль брата с вашим престарелым лицом… Старик есть старик, что сказать", - прокомментировал шоумен.

Если Сухоруков не согласится на роль полицейского, его сыграет сам продюсер, сообщил Стас Барецкий.