13 Марта 2019
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Политика Центральный ФО Москва

Главу Таганского округа Москвы оштрафовали за проведение собрания жителей против "мусорной реформы" 3 февраля

Глава Таганского муниципального округа Москвы Илья Свиридов оштрафован на 20 тыс. рублей в связи с организацией собрания жителей 3 февраля, передает "Интерфакс".

Такое решение вынес Таганский суд Москвы. Свиридов оштрафован "за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга".

Защита чиновника будет обжаловать это решение суда.

Как сообщало Накануне.RU, 3 февраля в 27 городах России были проведены протестные акции "Россия не помойка". В ней принимали участие Москва и Подмосковье, Петербург и Ленинградская область, города в Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Свердловской областях, республике Коми, а также Красноярск, Омск, Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Тольятти и другие города. Власти Москвы отказали в согласовании митинга, в связи с чем Свиридов провел собрание граждан по этому вопросу.

Напомним, жителей Таганки пытались "отвлечь" от митинга против "мусорной реформы" внеплановой проверкой газового оборудования.

 

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Главу Таганского округа Москвы оштрафовали за проведение собрания жителей против "мусорной реформы" 3 февраля

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Теги: Таганка, мусорная реформа, митинг, Москва, Илья Свиридов



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