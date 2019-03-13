13 Марта 2019
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"Чистая страна": Средний Урал — в лидерах по внедрению новой системы обращения с ТКО

Свердловская область занимает лидирующие позиции в России по внедрению новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), заявил исполнительный директор Ассоциации региональных операторов "Чистая страна" Руслан Губайдуллин сегодня, 13 марта, на межрегиональном форуме "ЖКХ-ПромЭкспо — 2019" в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

Он отметил, в частности, "динамичный, поступательный характер" развития этой новой модели в области.

"Правительством региона принято оптимальное, грамотное решение по разделению территории на три кластера, в результате чего услуга по обращению с отходами стала доступна не только жителям крупных центров и городов, но и маленьких деревень и сельских населённых пунктов", — рассказал Губайдуллин.

Он также подчеркнул, что Свердловская область стала одним из 59 субъектов РФ, полностью выполнивших требования федерального законодательства и своевременно приступивших к новой системе обращения с ТКО.

Говоря в целом об этой реформе, Губайдуллин отметил, что благодаря ей страна стала уходить от "серого" полигонного бизнеса к формированию, по сути, совершенно новой отрасли, созданию новых рабочих мест и возведению современной, экологически безопасной инфраструктуры.

"Правильному обращению с отходами нужно научиться всем нам — и жителям, и бизнесу, и власти, — добавил директор "Чистой страны". — Потребителям — правильно его собирать и выбрасывать, бизнесу — оказывать качественную услугу, власти — создавать условия, чтобы в регионы шли инвестиции, чтобы работа региональных операторов была комфортной и эффективной, чтобы люди видели результаты этой работы и понимали, за что они платят".

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"Чистая страна": Средний Урал — в лидерах по внедрению новой системы обращения с ТКО

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Теги: ТКО, твёрдые отходы, коммунальные отходы, Чистая страна, ЖКХ-ПромЭкспо — 2019, Руслан Губайдуллин



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