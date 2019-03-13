Монах-людоед Дацик, киллер Джигурда, блогеры-трансгендеры и "Руки-базуки" в главной роли: продюсер описал сюжет "Брата-3"

Продюсер "Брата-3" Стас Барецкий описал сюжет фильма, который станет продолжением легендарной дилогии Алексея Балабанова. Основная идея авторов проекта в том, чтобы переложить криминальные разборки 1990-х на наши дни, рассказал режиссер. Правдоподобность должны обеспечить диалоги от сценариста Comedy Club. Остроты сюжету добавят мат, жесткий секс и сцены жестокости. Роли в кинокартине Барецкого с бюджетом в 1 млн долларов будут исполнять блогеры, так как почти все актеры предложение продюсера отвергли в последний момент. Съемки фильма анонсировали сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Фильм описывает события 1990-х, разборки криминальных структур, перенесенные на наши дни, в которые случайным образом попал главный герой, и ему необходимо будет выживать", - рассказал режиссер фильма Сергей Валаванов на пресс-конференции в НСН.

"Он пишет сценарии для Comedy Club, - добавил Стас Барецкий про Валаванова. – Я его подключил, потому что мне в моем кино нужен современный сленг. Я не хочу снимать фильм про 1990-е, мне это не нужно. Это будет современный стиль с элементами 1990-х. Разборки те никуда не делись. Девяностые не закончились, они существуют".

"Брат-3" – это фильм про самого младшего из трех братьев. Так изначально задумывал Алексей Балабанов, когда начинал работу над "Братом", заверил Барецкий.

Младшего брата должен сыграть блогер из Пятигорска Кирилл Терешин, известный как "Руки-Базуки" и "синтоловый качок", правда, под конец пресс-конференции он "дал заднюю" и отказался от роли по наставлению своего менеджера Максима Новоселова.

"Это туповатый, простой русский парень, которого любит девушка немного неадекватная. Он такой, даже не может ничего сделать, проездной себе купить не может. Серьезные братки на него наехали, чтобы он ответил за своих двух братьев. А эта девушка будет выполнять их заказы, убивать людей. В итоге они убивает и этих головорезов", - рассказал сюжет фильма продюсер.

Автор идеи остановился и на других персонажах. "Хованский (Юрий Хованский – YouTube-блогер, стендап-комик - прим. ред) будет играть трансгендера. Это не стеб, он поразил меня своей глубиной. Саша Спилберг будет играть саму себя, блогера. Слава Дацик (боец, - прим. ред) будет монахом проповедником, он настоял, что будет людоедом. Он сказал, что хочет съесть Джигурду, который сыграет киллера. Не знаю, почему у двух великих шоуменов возникло желание съесть друг друга", - добавил Барецкий.

Продюсер заявил, что не хотел выдавать никакие секреты, но журналисты, звонящие ему с утра до вечера, вынудили это сделать. Однако кое-что он оставил в тайне.

"Третьим фильмом Балабанов хотел ответить на вопрос: "В чем сила брат". Он мне сказал свой секрет. Давайте я постараюсь в фильме это показать", - сказал шоумен.

Из актеров в фильме сыграют 88-летний Иван Краско, он будет следователем Красковым, и заслуженный артист РФ, 72-летний Юрий Кузнецов, его роль – авторитет по прозвищу "Вай-фай", который сидит в книжной лавке и раздает заказы на ограбления и убийства.

По словам Барецкого, режиссер Никита Михалков поддержал идею "Брата-3". Об этом продюсеру рассказал режиссер Сергей Лобан.

"Михалкову идея понравилась, он сказал, что она имеет право на жизнь. Никита Сергеевич выразил согласие поддержать этот фильм", - заверил шоумен.

Продюсер обозначил и бюджет фильма – 1 млн долларов. С деньгами помог ритуальный бизнес, в котором Стас Барецкий работает с 14-16 лет, а именно союз профессиональных ритуальных агентов, пояснил он.

Шоумен добавил, что Виктор Сухоруков и Анастасия Волочкова сначала согласились, а потом отказались сниматься в его фильме.

Претензий от правообладателей авторского права на фильмы "Брат" и "Брат-2" команда создателей "Брата-3" не боится. Юрист Оксана Федкович подчеркнула, что это кинокартина Барецкого не является продолжением дилогии Алексея Балабанова.

"Фильм не является продолжением фильмов "Брат" и "Брат-2", нет прямого сюжетного продолжения фильмов. В данном случае иной сюжет, иной персонаж, это произведение, независимое от фильмов "Брат" и "Брат-2". Сходство только в идее, авторы пытаются ответить на вопрос: "Чем сила, брат?". Но это к объектам авторского права не относится. Исключительное право на слово не может принадлежать никому", - пояснила юрист.