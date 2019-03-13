В Челябинске завершено расследование дела преступной группы с участием бывшего полицейского

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в похищении человека, убийстве и совершении других преступлений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, обвиняемый и четверо соучастников преступной группы, в которую входил бывший следователь отдела полиции "Калининский", в 2017 году совершили кражу имущества пожилой женщины в Калининском районе города на сумму более 360 тыс. рублей. Затем они совершили нападение на мужчину, завладев денежными средствами в сумме 318 тыс. рублей и автомобилем стоимостью более 2 млн рублей. Через некоторое время, при участии бывшего полицейского, было украдено 56 тыс. рублей у жителя Миасса.

По данным СК, в марте прошлого года участники преступной группы, предполагая, что у предпринимателя имеется при себе большая сумма наличных денег, привезли его в квартиру одного из челябинских домов, с целью завладения деньгами. Но, поскольку наличных у того не оказалось, они, опасаясь обращения потерпевшего в правоохранительные органы, убили его и завладели его внедорожником. После этого, для сокрытия следов преступления, автомобиль был перевезён злоумышленниками в Копейск, и на него были установлены фиктивные номера. Тело потерпевшего также было сокрыто.

Один из обвиняемых признал вину, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено на рассмотрение в суд. Расследование дела в отношении остальных участников преступной группы находится в завершающей стадии.