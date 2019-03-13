В одной из школ в Бразилии неизвестные устроили стрельбу: есть погибшие

В Бразилии в одной из школ вблизи города Сан-Паулу произошла стрельба, есть погибшие, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что по меньшей мере погибли восемь человек. Среди них - пятеро учащихся школы и преподаватель. Также погибли двое стрелявших.

По данным СМИ, вооруженные люди около 9.30 по местному времени ворвались в здание школы и открыли стрельбу.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ информировали о задержании в Хабаровске студента, планировавшего массовое убийство в школе.