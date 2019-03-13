13 Марта 2019
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Общество В России

Минкультуры РФ внесло в кабмин новый вариант антипиратского закона

Минкультуры РФ в феврале внесло в правительство проект антипиратских поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", заявил глава министерства Владимир Мединский.

По его словам, как передаёт РБК, рынок нелегального контента по-прежнему приносит огромные убытки киноотрасли. Так, совокупный ущерб, по разным оценкам, составляет от 40 млрд до 70 млрд рублей в год.

Иван Айвазовский, выставка, Третьяковка, галерея, Владимир Мединский(2016)|Фото: nakanune.ru

Отмечается, что внесённый в прошлом месяце в кабмин вариант представляет собой доработанную версию инициативы, представленной Минкультуры в феврале 2018 года.

По информации издания, документ предполагает в досудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, разместившим пиратский контент, а также обязать владельцев размещать на принадлежащих им ресурсах информацию о названии компании-владельца или ФИО и контактные данные для связи. Также предлагается законодательно закрепить за правообладателями возможность обращаться с требованием удалить нелегальный контент во внесудебном порядке напрямую к провайдеру хостинга.

Новая версия проекта закона согласована с Минкомсвязью, Роскомнадзором и Минэкономразвития.

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Минкультуры РФ внесло в кабмин новый вариант антипиратского закона

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Теги: Минкультуры РФ, Владимир Мединский, антипиратский закон, пиратство



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