Минкультуры РФ внесло в кабмин новый вариант антипиратского закона

Минкультуры РФ в феврале внесло в правительство проект антипиратских поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", заявил глава министерства Владимир Мединский.

По его словам, как передаёт РБК, рынок нелегального контента по-прежнему приносит огромные убытки киноотрасли. Так, совокупный ущерб, по разным оценкам, составляет от 40 млрд до 70 млрд рублей в год.

Отмечается, что внесённый в прошлом месяце в кабмин вариант представляет собой доработанную версию инициативы, представленной Минкультуры в феврале 2018 года.

По информации издания, документ предполагает в досудебном порядке ограничивать доступ к сайтам, разместившим пиратский контент, а также обязать владельцев размещать на принадлежащих им ресурсах информацию о названии компании-владельца или ФИО и контактные данные для связи. Также предлагается законодательно закрепить за правообладателями возможность обращаться с требованием удалить нелегальный контент во внесудебном порядке напрямую к провайдеру хостинга.

Новая версия проекта закона согласована с Минкомсвязью, Роскомнадзором и Минэкономразвития.