13 Марта 2019
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Происшествия Центральный ФО

ФСБ подала иск к "Новой газете" о защите чести и достоинства

ФСБ подала иск о защите чести и достоинства к "Новой газете", опубликовавшей материалы о якобы пытках задержанного в рамках дела о взрыва жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, передает "Интерфакс".

Отмечается, что досудебная подготовка по иску назначена на 21 марта.

ФСБ просит суд признать распространенные в конце января "Новой газетой" сведения недостоверными, обязать издание опровергнуть их и удалить оспариваемые статьи.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Было принято решение о расселении жителей седьмого и восьмого подъездов. Позднее президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. 

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ФСБ подала иск к "Новой газете" о защите чести и достоинства

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Теги: ФСБ, публикация, новая газета, иск



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