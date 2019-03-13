13 Марта 2019
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Абрамович и Абрамов продали около 2% акций "Норникеля"

Контролируемая Романом Абрамовичем, Александром Абрамовым и Александром Фроловым компания Crispian Investments продала 1,7% акций "Норникеля" на Мосбирже.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании "ВТБ Капитал" (выступавшей одним из организаторов сделки), объём размещения составил около $551 млн.

В сделке было запрещено участвовать компании Олега Дерипаски "UC Rusal", а также Владимиру Потанину и аффилированным с ним структурам —Whiteleave Holdings, Bonico Holdings и "Интеррос". Данную информацию агентству подтвердил источник, знакомый с условием оферты.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Минфин США снял санкции "Русала", а также с других компаний Дерипаски — En+ и "Евросибэнерго". При этом остались в силе все ограничительные меры в отношении самого российского миллиардера Олега Дерипаски.

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Абрамович и Абрамов продали около 2% акций "Норникеля"

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Теги: Норникель, Crispian Investments, Мосбиржа, акции, Роман Абрамович, Александр Абрамов, UC Rusal, Русал, Олег Дерипаска, Владимир Потанин



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