Главный герой "Брата-3" отказался от роли

13 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Главный герой "Брата-3" отказался от роли

Блогер Кирилл Терешин, известный как "Руки-Базуки" и "синтоловый качок", по настоянию своего менеджера, самбиста Максима Новоселова покинул пресс-конференцию, посвященную съемкам "Брата-3". В фильме, который должен стать продолжение дилогии Алексея Балабанова, он должен был сыграть главного героя. Менеджер блогера пояснил, что не знал о том, что фильм планируется снимать для порносайтов, передает корреспондент Накануне.RU.

Блогера из Пятигорска с накачанными руками неестественных размеров продюсер и режиссер фильма Стас Барецкий выбрал "за сходство" с молодым Сергеем Бодровым (младшим). По сюжету Кирилл Терешин будет играть "простого туповатого русского парня, на которого наехали серьезные братки".

Габариты исполнителя главной роли продюсера не испугали: одежду ему сошьют глухонемые портные, услугами которых пользуется сам шоумен.

"Он даже готов откачать свои бицепсы, чтобы быть больше похожим на Бодрова", - добавил Стас Барецкий.

Опоздавший на пресс-конференцию НСН Кирилл Терешин уточнил, что операцию по уменьшению бицепсов он действительно планирует, но она связана не с фильмом, а с состоянием здоровья.

Будущий актер заявил, что не испытывает никакой ответственности в связи с тем, что сыграет главную роль в фильме – продолжении знаменитой дилогии.

Кирилл "Руки-Базуки" Терешин(2019)|Фото: НСН

"Хорошие фильмы, мне понравились. Поэтому, наверное, я и согласился сниматься", - немногословно прокомментировал Кирилл Терешин.

Под конец пресс-конференции из зала вышел мужчина, представившийся менеджером Кирилла Терешина, и увел его со словами: "Мы не знали обо всем сюжете, поэтому даем заднюю".

"Видите, люди отказались в последний момент, видимо, боятся последствий", - вздохнул Стас Барецкий.

"Мы не были предупреждены про порносайты, мы живем правильной жизнью. Это немного не та ситуация, которую мы ожидали. Нам был интересен сюжет, а его нет. То, что вы здесь произнесли, это неинтересно", - добавил менеджер блогера, самбист Максим Новоселов.

"Все отворачиваются от этого фильма", - обреченно вздохнул продюсер и потребовал у бойца что-то, что он ему обещал. Терешин и Новоселов молча покинули пресс-центр.

Стас Барецкий(2019)|Фото: НСН

"Он обещал дать мне автомат", - пояснил журналистам Барецкий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Главный герой "Брата-3" отказался от роли

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: брат-3, стас барецкий, алексей балабанов, порносайт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.03.2019 16:53 Мск Мат, жесткий секс и отрубание голов монахам: "Брат-3" выйдет на порносайтах
Ранее 13.03.2019 16:32 Мск Продюсер "Брата-3" рассказал, почему замахнулся на продолжение дилогии Балабанова
Ранее 11.03.2019 13:27 Мск "Брат-3": Джигурда вместо Бодрова, Бузова за Салтыкову?
Ранее 11.03.2019 09:45 Мск Сухоруков назвал "бредом и глупостью" идею съемок фильма "Брат-3"
Ранее 08.03.2019 08:58 Мск "Режиссера и главного героя нет в живых!" Салтыкова назвала ужасной идею съемок "Брата-3"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 354

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети