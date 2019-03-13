Главный герой "Брата-3" отказался от роли

Блогер Кирилл Терешин, известный как "Руки-Базуки" и "синтоловый качок", по настоянию своего менеджера, самбиста Максима Новоселова покинул пресс-конференцию, посвященную съемкам "Брата-3". В фильме, который должен стать продолжение дилогии Алексея Балабанова, он должен был сыграть главного героя. Менеджер блогера пояснил, что не знал о том, что фильм планируется снимать для порносайтов, передает корреспондент Накануне.RU.

Блогера из Пятигорска с накачанными руками неестественных размеров продюсер и режиссер фильма Стас Барецкий выбрал "за сходство" с молодым Сергеем Бодровым (младшим). По сюжету Кирилл Терешин будет играть "простого туповатого русского парня, на которого наехали серьезные братки".

Габариты исполнителя главной роли продюсера не испугали: одежду ему сошьют глухонемые портные, услугами которых пользуется сам шоумен.

"Он даже готов откачать свои бицепсы, чтобы быть больше похожим на Бодрова", - добавил Стас Барецкий.

Опоздавший на пресс-конференцию НСН Кирилл Терешин уточнил, что операцию по уменьшению бицепсов он действительно планирует, но она связана не с фильмом, а с состоянием здоровья.

Будущий актер заявил, что не испытывает никакой ответственности в связи с тем, что сыграет главную роль в фильме – продолжении знаменитой дилогии.

"Хорошие фильмы, мне понравились. Поэтому, наверное, я и согласился сниматься", - немногословно прокомментировал Кирилл Терешин.

Под конец пресс-конференции из зала вышел мужчина, представившийся менеджером Кирилла Терешина, и увел его со словами: "Мы не знали обо всем сюжете, поэтому даем заднюю".

"Видите, люди отказались в последний момент, видимо, боятся последствий", - вздохнул Стас Барецкий.

"Мы не были предупреждены про порносайты, мы живем правильной жизнью. Это немного не та ситуация, которую мы ожидали. Нам был интересен сюжет, а его нет. То, что вы здесь произнесли, это неинтересно", - добавил менеджер блогера, самбист Максим Новоселов.

"Все отворачиваются от этого фильма", - обреченно вздохнул продюсер и потребовал у бойца что-то, что он ему обещал. Терешин и Новоселов молча покинули пресс-центр.

"Он обещал дать мне автомат", - пояснил журналистам Барецкий.