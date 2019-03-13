13 Марта 2019
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Экономика В России

Минфин РФ: Законопроект о пенсионном капитале "завис"

Вынесение на парламентское рассмотрение законопроекта о переходе на новую накопительную пенсионную систему — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — откладывается из-за продолжающейся доработки документа, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
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По его словам, этому "много причин", в частности, нежелание "ломать в очередной раз систему".

"На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока всё подвешено, — цитирует замминистра РБК. — Но, может, это и к лучшему. Мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ИПК должно будет заменить накопительную часть пенсии. Предполагалось, что отчисления в размере до 6% от зарплаты будут добровольными, софинансировать накопления смогут работодатели.

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Минфин РФ: Законопроект о пенсионном капитале "завис"

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Теги: Минфин РФ, Алексей Моисеев, пенсионный капитал, ИПК



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