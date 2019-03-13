Мат, жесткий секс и отрубание голов монахам: "Брат-3" выйдет на порносайтах

У продолжения легендарной дилогии Алексея Балабанова - фильма "Брат-3" - будет две версии: "пошлая" – "с матом, жестким сексом и отрубанием голов монахам" и обычная. Первая выйдет на порносайтах, вторую попробуют продать телеканалам. При этом продюсер и режиссер фильма Стас Барецкий делает ставку скорее на первую версию, в этом шоумен признался на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я знаю, что фильм не купит ни один телеканал, его все унижают и против него строят козни. Но фильм выйдет на крутых торрентах вплоть до порносайтов. У меня есть подвязки с владельцами крутых порносайтов, на которых я выложу этот фильм", - рассказал Стас Барецкий на пресс-конференции НСН.

Порноактеров для эротических сцен продюсер привлекать не планируют. Да и актеров иных жанров в фильме не будет: все отказались. Роли в "Брате-3" исполнят блогеры, медийные персоны и… уголовники.

Но пробиться на ТВ Барецкий все же попробует, сняв цензурную версию "Брата-3".

"Будет две разные версии фильма – с матом, жестким сексом, отрубанием голов монахам и уголовниками в роли актеров. И будет версия для телеканалов. Если телеканалы не купят, пошлая версия будет висеть на каждом порносайте", - пояснил продюсер.

Стас Барецкий подчеркнул, что замахнулся на продолжение "Брата" и "Брата-2" из меркантильного интереса: он задолжал представителям ритуального бизнеса денег, которые якобы одолжил Балабанову на третью часть "Брата".