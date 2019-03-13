Путин обсудил с Совбезом социально-экономическую ситуацию в стране

Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом России социально-экономическую ситуацию в стране, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня", - говорится в сообщении. Кроме того, на совещании также шла речь о принятии необходимых мер повышенной готовности к возможным природным пожарам и ранним паводкам.

"Кроме того, Сергей Лавров подробно информировал участников совещания о результатах поездки по ряду стран Персидского залива: глава МИД России посетил Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты", - отметили в пресс-службе.

В совещании приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, глава Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, а также ряд министров.