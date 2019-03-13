Продюсер "Брата-3" рассказал, почему замахнулся на продолжение дилогии Балабанова

Продюсер и режиссер фильма "Брат-3", шоумен Стас Барецкий рассказал, почему он замахнулся на продолжение легендарной дилогии Алексея Балабанова. Признание он сделал на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Балабанов – режиссер "Брата" и "Брата-2" - в свое время брал у меня деньги на "Брата-3". Я остался должен денег инвесторам, представителям ритуального бизнеса. Прошло какое-то время, и с меня стали требовать деньги, деньги за Балабановский фильм. Мне нужно деньги вернуть", - рассказал Стас Барецкий на пресс-конференции НСН.

"У меня чисто меркантильный интерес – заработать денег", - подчеркнул продюсер.

Напомним, что актеры, сыгравшие в предыдущих частях "Брата", Ирина Салтыкова и Виктор Сухоруков раскритиковали идею о съемках третьей части.