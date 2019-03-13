Китай поможет восстановить энергоснабжение Венесуэлы

Китай поможет Венесуэле в восстановлении энергосистемы.

Как рассказал представитель МИД КНР Гэн Шуан, в Пекине заметили продолжающиеся в течение нескольких дней отключения электроэнергии в этой южноамериканской стране, а также возникающие в связи с этим неудобства для населения. Кроме того китайская сторона выражает обеспокоенность фактом кибератаки, вызвавшим аварию и последовавший за ней блэкаут. КНР надеется, что Венесуэла сможет в кратчайшие сроки восстановить энергоснабжение и общественный порядок. Пекин готов оказать Каракасу помощь, в том числе и техническую, однако вопрос об отправке в Венесуэлу китайских специалистов Гэн Шуан комментировать не стал.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Каракасе заявили о задержании двух человек, занимавшихся саботажем восстановления работы ГЭС Гури.