В Ноябрьске погрузчик раздавил иномарку по время уборки снега

В одном из дворов Ноябрьска произошла авария – погрузчик задел иномарку во время уборки снега, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, проблема стоит в городе очень остро. Периодически в снегу "тонут" "скорые", а люди не могут попасть в подъезды из-за огромных сугробов. Губернатор Дмитрий Артюхов потребовал взять ситуацию с уборкой под особый контроль.

Вечером 12 марта погрузчик чистил снег у дома 115б по Магистральной. Сдавая назад, он "задавил" припаркованную "Тойоту", потому что водитель спецтехники не заметил стоявшей машины, сообщает "Ноябрьск24". Пассажиров в ней не было, так что пострадал только автомобиль.