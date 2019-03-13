13 Марта 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

В Ноябрьске погрузчик раздавил иномарку по время уборки снега

В одном из дворов Ноябрьска произошла авария – погрузчик задел иномарку во время уборки снега, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, проблема стоит в городе очень остро. Периодически в снегу "тонут" "скорые", а люди не могут попасть в подъезды из-за огромных сугробов. Губернатор Дмитрий Артюхов потребовал взять ситуацию с уборкой под особый контроль.

Вечером 12 марта погрузчик чистил снег у дома 115б по Магистральной. Сдавая назад, он "задавил" припаркованную "Тойоту", потому что водитель спецтехники не заметил стоявшей машины, сообщает "Ноябрьск24". Пассажиров в ней не было, так что пострадал только автомобиль.

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В Ноябрьске погрузчик раздавил иномарку по время уборки снега

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Теги: сугроб, расчистка, спецтехника



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