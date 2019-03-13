13 Марта 2019
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В Перми на базе "Почты России" создадут свыше 300 новых рабочих мест

Строительство нового логистического центра в Перми обсудил сегодня на рабочей встрече губернатор Пермского края Максим Решетников с гендиректором "Почты России" Николаем Подгузовым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, меморандум о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры для совершенствования логистики и соблюдения сроков доставки почтовых отправлений был подписан в октябре 2018 г. В ходе сегодняшней встречи глава региона отметил большую значимость почти и востребованность почтовых услуг.

"Мы заинтересованы, чтобы крупные компании реализовывали инвестиционные проекты в крае. Для нас этот проект важен, потому что это новые рабочие места, новые логистические технологии. Сейчас мы уже обсуждаем возможные места размещения, ведем переговоры", - подчеркнул Максим Решетников.

Николай Подгузов, в свою очередь отметил, что развитие компании направлено на повышение качества обслуживания и уровня жизни людей.

"Почта России работает, в первую очередь, для граждан. Наша цель вывести компанию на новый уровень, и мы планируем делать это, в том числе, в фарватере региональной политики", — отметил Николай Подгузов.

По его словам, площадь логистического центра, который будет построен в Пермском крае, составит 20-25 тыс. кв. м. Планируется что объект появится в Перми уже в четвертом квартале 2020 г. Инвестиции составят порядка 1,5 млрд руб. На базе логистического центра будет создано более 300 рабочих мест.

Отметим, что в настоящий момент рассматривается несколько вариантов развития проекта, по каждому ведутся переговоры. Работу по развитию почтовой сети и реализации инфраструктурных проектов на территории Пермского края продолжит рабочая группа, решение о создании которой принято по результатам встречи.

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В Перми на базе "Почты России" создадут свыше 300 новых рабочих мест

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Теги: логистический центр, почта России, Максим Решетников, Николай Подгузов



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