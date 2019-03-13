"Ты должен меня охранять!" Порошенко накричал на полицию

После выступления украинского президента Петра Порошенко в Житомире, которое пытались сорвать члены "Национального корпуса" (запрещен в России), он остался очень этим недоволен и провел встречу с руководством местной полиции, на которую накричал. Об этом сообщают источники "Украинской правды" в МВД.

Порошенко кричал: почему полиция не трогала нацистов и не отобрала у них плакаты? Глава полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко заявил, что они формально ничего не нарушали, на что олигарх выгнал его из комнаты. Затем заместитель Печененко Александр Фацевич сказал, что это была его команда - не трогать и не провоцировать.

"Порошенко зашипел, оттащил Фацика в угол и начал прессовать, что вот, мол, команды Авакова слушаешь, а я – президент, ты должен меня охранять! Фацевич был очень впечатлен уровнем разговора", – сообщают источники.

На днях Порошенко пытался выйти на связь с главой МВД Арсеном Аваковым, так как уверен, что за акциями нацистов стоит он. Однако Аваков недоступен для Порошенко. Вместо этого он на телевидении рассказал, как работает "сетка Порошенко" по подкупу избирателей.

Напомним, на Авакова заведено дело о несоответствии его занимаемой должности. Политологи усматривают в этом ответный ход Порошенко, который хочет устранить Авакова за противодействие его предвыборной кампании. В свою очередь, Аваков заявил, что после выборов на Украине будет новый президент.