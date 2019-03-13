В Госдуме предложили отменить транспортный налог

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" предложили отменить транспортный налог. Поправки в Налоговый кодекс внесены в Госдуму, передает корреспондент Накануне.RU.

В качестве аргумента депутаты привели высказывание президента России Владимира Путина, который еще в 2012 г. на встрече с лидерами фракций заявил, что поддерживает идею отмены налога.

"По словам президента, региональные власти не спешат отменять налог для владельцев транспортных средств, так как опасаются сокращения поступлений в бюджет субъекта РФ. Тем не менее, согласно предоставленной комитету по транспорту Государственной думы информации, собираемость данного налога в субъектах России не превышает 50%", - говорится в пояснениях к проекту. Кроме того, депутаты напомнили, что Минтранс поддерживал отмену транспортного налога с 2016 г.

Более 100 тысяч подписей в поддержку отмены транспортного налога собрала Федерация автовладельцев России.

Выпадающие доходы от отмены транспортного налога можно включить в стоимость акциза на топливо, говорят "эсеры": "В таком случае будет работать принцип "пользователь платит, когда едет", что, безусловно, является более справедливой формой платы". Однако Правительство не поддержало идею, кабмин направил отрицательное заключение: "В случае отмены транспортного налога в целях возмещения бюджетных потерь потребуется существенное увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, что, в свою очередь, приведет к значительному росту цен практически на все товары".

Напомним, последний раз отмена транспортного налога обсуждалась в связи с началом работы системы "Платон". Льготы получили собственники большегрузов.