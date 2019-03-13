13 Марта 2019
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Общество Челябинская область

На Южном Урале регоператора по ТКО в горном кластере обязали создать собственные пункты по приему платежей

Челябинское УФАС выдало регоператору по ТКО горного кластера МУП "Комритсервис" Саткинского района пять предупреждений о необходимости создания собственных пунктов по приему платежей от потребителей до 15 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Компания за два месяца не организовала собственные пункты приема платежей за услуги по обращению с ТКО. Жителям кластера приходится оплачивать услугу только через банковских платежных агентов. При этом комиссия банка составляет от 30 до 50 рублей при тарифе 54,54 рубля для жителей многоквартирных домов.

От МУПа потребовали организовать собственные пункты приема платежей. Если предупреждения УФАС не будут исполнены, в отношении предприятия будет возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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На Южном Урале регоператора по ТКО в горном кластере обязали создать собственные пункты по приему платежей

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Теги: регоператор, ТКО, мусор, экология, УФАС,



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