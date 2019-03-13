В Подмосковье мужчина погиб в результате удара током на крыше электровоза

В Подмосковье погиб 20-летний "зацепер" в результате удара током на крыше электровоза, сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел 12 марта примерно в 21.25 мск на ж/д станции Лесной городок в Московской области. Установлено, что мужчина самостоятельно залез на крышу электровоза, где в результате удара электрическим током получил ожоги несовместимые с жизнью.

"От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.