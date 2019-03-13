Руководство СПК "Северный" оштрафуют за "склад" мертвых коров

Руководство сельскохозяйственного производственного кооператива "Северный", где проверка обнаружила склад мертвых коров, привлекут к административной ответственности за нарушение ветеринарных правил утилизации биологических отходов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госветинспекции Пермского края.

Руководство СПК "Северный" объяснило складирование трупов тем, что нужный специалист находился на больничном, и не смог произвести вынужденный убой скота. Туши двух коров и пяти телят утилизировали в специально оборудованной для этих целей печи только после публикаций в социальных сетях, СМИ и замечаний ветеринарной службы края. Ситуацию в ведомстве назвали недопустимой.

"То, что руководство своевременно не утилизировало туши павшего скота – серьезнейшее нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. И руководство кооператива, и сам "Северный" как юридическое лицо будут привлечены к административной ответственности по ст. 10.8 КоАП РФ. Руководителю грозит штраф от 20 000 до 40 000 рублей, юридическому лицу – от 500 тыс. до 700 тыс. руб.", - заявила исполняющая обязанности заместителя начальника Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Марина Кульневская.

Она также добавила, что массового падежа скота на предприятии нет. Согласно нормам, отход крупного рогатого скота по году не должен превышать 5%. На "Северном" этот показатель составил 0,9%

В ведомстве также сообщили, что крупный рогатый скот СПК "Северный" был исследован на лейкоз, бруцеллез и туберкулез, четыре лошади – на сап и ИНАН. Результат по всем экспертизам отрицательный. Ситуация на СПК "Северный" взята ей под особый контроль.