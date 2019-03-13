Сенаторы поддержали закон об арестах за неуважение к власти в интернете

Совет Федерации подержал закон о штрафах за проявление в Интернете в оскорбительной форме неуважения к власти, обществу, государству, государственным символам России.

"За" проголосовали 145 сенаторов, трое против, четверо воздержались, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам одного из авторов закона сенатора Андрея Клишаса, новая норма – только дополнительный механизм, он позволит обеспечить соблюдение правил допустимого поведения конкретно в Интернете.

Клишас сослался на уголовные кодексы многих европейских стран, где за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность и высокие штрафы.

Совет по правам человека предложил отклонить закон с целью доработки. Однако автор документа заявил, что не видит причин для этого. Закон соответствует Конституции, не ограничивает свободу слова.

В любом общественном месте за проявление подобного хамства привлекут к ответственности, подчеркнул Клишас.

Сенатор Людмила Нарусова уточнила, считают ли авторы закона, и Клишас в том числе, что доверие, авторитет власти надо каким-то образом заслужить. Никакими законами проявление неуважения запретить нельзя, отметила она.

Клишас пояснил, что закон не призывает никого уважать, в нем говорится о том, что нельзя никого оскорблять в некорректной форме.

Волновало сенаторов и то, что в законопроекте размыты формулировки. "Каждый суд будет сам решать, что такое приличная форма, а что нет? – поинтересовалась Светлана Горячева. - На практике один суд так понимать будет, другой по-иному". Также она отметила, что считает высокими штрафы, предусмотренные законом.

С ней согласилась Нарусова, отметив, что таким образом дается полный произвол судьям в правоприменительной практике.

По словам Клишаса, решение суд будет принимать в зависимости от контекста, ведь часто одно и то же слово значит разные вещи.

Также он напомнил, что авторы законопроекта изначально предлагали другие штрафы, но Госдума настояла на их увеличении.

Напомним, депутаты ужесточили наказание за опубликование информации, выражающей неуважение к обществу, государству, его символам и к органам госвласти вплоть до ареста на 15 суток.

Так, за публикацию оскорбительных материалов грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение санкция будет сильнее: штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.