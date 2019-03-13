В Свердловской области при падении льда с крыш домов пострадали двое детей. Прокуратура проводит проверку

Прокуратура Верхней Пышмы выясняет обстоятельства падения глыбы льда с крыши дома на десятилетнюю ребенка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, похожий инцидент произошёл в Кушве.

По предварительной информации, в Среднеуральске с двухэтажного многоквартирного жилого дома произошло падение льда на девочку. Ребёнок был госпитализирован в больницу Екатеринбурга.

"В настоящее время прокуратура запросила документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, уборку кровли от снега. Запрошены медицинские документы о состоянии здоровья девочки, после чего будет дана, в том числе, уголовно-правовая оценка", - добавили в прокуратуре.

10 марта с двухэтажного жилого дома пласт снега упал на трёхлетнюю девочку и её маму. Врачи диагностировали у ребенка ушиб левой голени и на месте оказали ей медицинскую помощь.

Прокуратура Кушвы также запросила все необходимые документы.

Добавим, в начале марта 9-летнего мальчика из Екатеринбурга госпитализировали после падения на него наледи с крыши дома, а через несколько дней пострадала женщина, которая гуляла с коляской. Малыш отделался испугом, а вот у мамы диагностировали ушибы и ссадины.

Кроме того, на пожилую женщину прямо с крыши мэрии упала ледяная глыба. В результате у пострадавшей был зафиксирован ушиб груди и рассечено лицо.

Напомним, прокуратура Екатеринбурга уже внесла 11 представлений и возбудила три административных производства в адрес мэра Александра Высокинского из-за нарушений при уборке крыш.