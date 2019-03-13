13 Марта 2019
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В СКР указали на недоработки школы в ситуации с самосудом над приморским пятиклассником

Недоработки школы в приморском городе могли стать причиной самосуда над пятиклассником, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Накануне по поручению главы СКР Александра Бастрыкина в Приморский край прибыл его старший помощник Игорь Комиссаров. Он провел встречи с педагогическим коллективом школы  № 2 в г. Большой Камень и родителями школьников, а также с опекуном ребенка. Кроме того, представитель СКР встретился с мальчиком, который в настоящее время находится в реабилитационном центре.  

Как сообщало Накануне.RU, ранее по факту избиения 12-летнего ученика одной из школ города Большой Камень возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 116 УК РФ - "нанесение побоев или иных насильственных действий". Ранее пострадавший мальчик "жестоко вел себя" по отношению к другим детям. Сообщалось, что самосуд над подростком могли устроить родители других учеников.

В ходе встреч было обращено внимание на то, что ситуация в школе стала возможной "в результате системных недоработок и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами всех органов системы образования и социального обеспечения".

Комиссаров отметил отсутствие должного реагирования классного руководителя на факты, свидетельствовавшие о потере должного контроля над ребенком со стороны опекуна, недостатки подготовки педагогических работников и психологов к разрешению внутришкольных конфликтов, неспособность разобраться в истинных причинах поведения ребенка для принятия адекватных ситуации мер. Также он раскритиковал формальный подход органов опеки к имевшимся в семье ребенка проблемам.

 

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В СКР указали на недоработки школы в ситуации с самосудом над приморским пятиклассником

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Теги: СКР, приморье, пятиклассник, самосуд, школа



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