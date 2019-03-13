В Нижневартовске решили возродить учебно-производственные комбинаты

В Нижневартовске решили возродить учебно-производственные комбинаты (УПК). Депутаты обсудили это на выездном заседании рабочей группы комитета гордумы по социальным вопросам, которое прошло в школе №13 и лицее, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Сегодня мы увидели, что в образовательных центрах занятия по предмету "Технология" проходят. Детей учат слесарному делу, столярному, шить. Однако мы считаем, что тех знаний, которые сейчас им дают, недостаточно, детям всё-таки надо моторику разрабатывать получше, навыков получать побольше. Мы будем думать и решать, как это исправить", - отметил председатель комитета думы по социальным вопросам Павел Лариков.

С инициативой рассмотреть вопрос о возрождении УПК в думу обратились представители молодёжного парламента. Они уверены, что, выйдя из школы, выпускники должны получать не только аттестат об общем образовании, но и удостоверение о прохождении курсов профессиональной подготовки.

"Мы совместно с депутатами и специалистами департамента образования изучаем эту тему. Мир стремительно меняется: появляются новые компьютерные технологии, развивается робототехника. Нужно понимать, что элементарных навыков, которые сейчас дают на уроках, например, сварить борщ или собрать вешалку, в ближайшем будущем будет недостаточно", - сказал председатель молодёжного парламента Тарас Чиканцев.

Для изучения вопроса возрождения УПК в прошлом году появился совместный план. Сегодня основная часть его пунктов выполнена. Рабочая группа уже побывала в ССУЗах города. Сейчас посещает школы, смотрит, как преподают предмет "Технология", как проходит предпрофильная и профильная подготовка. В апреле, после завершения всех выездов, депутаты, представители администрации города и молодёжного парламента вновь соберутся вместе, чтобы подвести итоги большой работы и сделать конкретные выводы.