13 Марта 2019
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Политика Центральный ФО В России За рубежом Москва

В Кремле высказались о введении новых санкций в преддверии выборов президента США

В Кремле прокомментировали возможность введения новых американских санкций в преддверии выборов президента в США, которые должны состояться в 2020 году.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что тема выборов – это исключительно головная боль США и их внутренние процессы. По его словам, любой, кто хоть немного знаком с новейшей американской историей, может сам спрогнозировать, что произойдет в ближайшее время.

Песков считает, что по мере приближения к предвыборной гонке в Соединенных Штатах Америки будут все сильнее накаляться "русофобские настроения". Он подчеркнул, что именно они всегда использовались в качестве электорального инструмента США, пишет ПолитЭксперт.

Ранее стало известно, что новые санкции США могут лишить россиян банковских карт. В этом случае эксперты советуют открывать счета в Европе.

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В Кремле высказались о введении новых санкций в преддверии выборов президента США

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Теги: Кремль, санкции, США, выборы



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