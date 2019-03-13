В Ярославле пожилой бизнесмен изнасиловал пятерых школьниц

В Ярославле 58-летний бизнесмен в течение нескольких лет насиловал школьниц. В ближайшее время его ждет суд. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ярославской области.

Из материалов уголовного дела следует, что с 2001 года по 2003 год на территории заброшенных домов, недалеко от Московского проспекта, неоднократно насиловал девочку, которой на тот момент было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей действия сексуального характера.

Кроме того, с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года предприниматель несколько раз насиловал четырех школьниц, которым было от 7 до 9 лет, пишет Федералпресс.

"В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении СКР.