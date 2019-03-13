"Скрепненько": тюменцам показали трофеи сирийской войны

В Тюмени прошла военно-патриотическая акция Минобороны "Сирийский перелом", которая организована по личному распоряжению президента России Владимира Путина. На три часа специальный эшелон-музей занял первую платформу на железнодорожном вокзале, а далее отправился в Омск.

Встречали патриотический поезд в полдень середины рабочей недели в основном курсанты местного военного инженерного училища, кадеты президентского училища и активисты "Юнармии", а также ветераны локальных войн и представители детских патриотических организаций.

Перед тем как состав приблизился к платформе, вдоль всей ее длины были выставлены линейные роты почетного караула, а все это действие сопровождал живой оркестр.

Как передает корреспондент Накануне.RU, часть состава представлена открытыми платформами на которых размещена захваченная в боях трофейная техника террористов и боевиков ИГИЛ (запрещена на территории России), а в крытых вагонах выставлено на показ оружие, беспилотные летательные аппараты, а также другое снаряжение и материальные свидетельства войны в Сирии, в том числе и лабораторию по созданию химического оружия.

От имени тюменцев патриотический состав встречал глава городской администрации Руслан Кухарук.

По словам руководителя военно-патриотической акции "Сирийский перелом", заместителя командующего 2-ой армии по военно-политической работе гвардии полковника Павла Алексюка, акция преследует цель показать молодежи все ужасы мирового терроризма: "У боевиков там нет никакой морали".

"Все что тут показано, имело большой психологический эффект для местного населения. Для современных вооруженных сил все эти представленные образцы не представляют никакой угрозы. В первую очередь это все было рассчитано на местное население, чтобы загнать его в ужас и страх", — отметил полковник и добавил, что "современное развитие информационных технологий и обмена информации — это гораздо сильнее, чем воздействие оружием и боеприпасами".

Отметим, что акция, приуроченная к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 23 февраля и завершится 27 апреля в Московской области в военном парке "Патриот".

Всего поезд посетит 60 городов и пройдет 28 тыс. км.