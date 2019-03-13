В Кургане экс-сотрудника "Россельхозбанка" будут судить за взяточничество

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего специалиста "Россельхозбанка".

Чуть больше года назад он получил от бизнесмена взятку в размере 100 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сотрудник занимал должность главного эксперта отдела по работе с проблемными активами. Взятку он получил от должника банка, который являлся директором фирмы, за решение вопросов, связанных с банкротством его предприятия.