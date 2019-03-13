13 Марта 2019
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Волгоградского депутата выгнали из "Единой России" после слов о "тунеядцах и алкашах"

Оскандалившийся волгоградский депутат Гасан Набиев исключен из "Единой России". Такое решение было принято на сегодняшнем заседании президиума регионального политсовета партии.

Напомним, недавно Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". Реплика прозвучала во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Позже парламентарий извинился за свои слова.

Как сообщили Накануне.RU в волгоградском отделении "Единой России", Набиев своим неоднозначным высказыванием нарушил этические нормы партии, поэтому члены президиума регионального политсовета единогласно проголосовали за то, чтобы исключить его из "ЕР".

Кроме этого, фракции "Единая Россия" в Волгоградской областной думе было рекомендовано рассмотреть и принять решение об исключении депутата Гасана Набиева из состава фракции.

Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил Набиеву матерными стихами, в которых вступился за "тунеядцев и алкашей".

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Волгоградского депутата выгнали из "Единой России" после слов о "тунеядцах и алкашах"

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Теги: Набиев, Единая Россия, тунеядцы



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