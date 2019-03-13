В Прикамье из-за снега рухнула крыша двухэтажного дома

В Кизеле сегодня рухнула крыша двухэтажного здания, расположенного по адресу ул. Советская, 17, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате инцидента никто не пострадал - крыло здания, в котором произошло обрушение, давно не используется - людей в нем не было. Однако из соседнего крыла люди все же были эвакуированы, само здание оцепили.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за того, что крыша не выдержала веса снежной массы. В администрации города сообщили, что в конце февраля владельцам здания было направлено постановление о необходимости расчистить крышу.

В настоящий момент специалисты ведут обследование здания, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.